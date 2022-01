Visitationszonen forlænges for fjerde gang

Der er også blevet fundet flere genstande i visitationszonen, siden den blev indført, som gør, at politiet vurderer, at det er nødvendigt at forlænge tidshorisonten for visitationszonen. Det har ført til 13 sager om euforiserende stoffer og fire sager vedr. våben.

Politidirektør Arne Gram fortæller i en pressemeddelelse, at det er for at skabe tryghed i området, at man forlænger i yderligere 14 dage.

- Det er en udsædvanlig situation, vi er i, hvor personer med tilknytning til bestemte kriminelle grupperinger i så lang en periode skaber uro og utryghedsskabende situationer i primært Vollsmose. Det er forstemmende, og jeg kan love for, vi gør alt, hvad vi kan, for at få sat en stopper for det. Derfor ser jeg mig også nødsaget til at forlænge visitationszonen med 14 dage endnu engang.