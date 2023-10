Visitationszonen i Odense ophører i eftermiddag

Fyns Politi oplyser, at visitationszonen i Vollsmose, Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense ophører i dag klokken 17.00.



Visitationszonen blev oprindeligt oprettet med virkning fra den 22. september 2023 i forlængelse af en sprængning den 22. september på Bredagerløkken i Odense og et skyderi den 19. september mod en personbil også i Odense.

Visitationszonen blev forlænget den 6. oktober 2023 til den 19. oktober klokken 17.

- Siden forlængelsen den 6. oktober har Fyns Politi ikke oplevet hændelser eller gjort fund, der nødvendiggør, at visitationszonen forlænges yderligere. Men vi fastholder fokus og presset på de grupperinger, der ligger i konflikt. En af vores vigtigste opgaver er at sikre tryghed for borgerne, og derfor vil vi fortsat være markant og synligt tilstede, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

Siden visitationszonens oprettelse har Fyns Politi foretaget 249 visitationer i zonen.