VM-skadet Odense-spiller er i gang med genoptræning

Den danske håndboldlandsholdsspiller Mia Rej fik en frygtelig indledning på det nyligt afsluttede VM i håndbold.

I åbningskampen faldt hun til jorden med en knæskade, som viste sig at være et ødelagt ledbånd. VM var slut for den uheldige playmaker. Men nu er der gode nyheder fra Rej.

Odense-spilleren takker på klubbens Facebook-side for den opbakning, hun har fået efter skaden og tilføjer:

- Jeg er allerede så småt i gang med genoptræningen, og den går langsomt, men planmæssigt fremad, lyder det fra Rej, 18 dage efter hun blev båret fra banen i Spanien.