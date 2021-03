Voksede op i "Danmarks fattigste familie": Daniel har købt sine første aktier

- Når man i lang tid har knoklet for penge, bliver det på et tidspunkt tid til at få pengene til at arbejde for en selv.

Sådan lyder det fra 33-årige Daniel Bay Jensen, studerende på UCL og projektleder. Han har de seneste to uger været med i TV2 Fyns tema "Pengeudfordringen", hvor han har fået gode råd om investering fra sin mentor, investor Morten Bang, der selv har arbejdet sig op fra et job i bistroen i Føtex til at være ejendomsinvestor.

Nu er de to uger ved at være gået, og Daniel har lært meget på den korte tid.

Jeg samlede dåser ind i skoven, hvis jeg ville i biografen, for det var der ikke penge til Daniel Bay Jensen.

- Primært har jeg lært, hvor simpelt det er at vælge platform og aktier. Det er en langsigtet strategi, så frugterne kan jeg først plukke om et par år, men selve metoden har jeg lært. Første skridt er taget, og jeg har lavet mine første to investeringer i indeksfonde [en fond, som forsøger at følge udviklingen af et givent indeks, ved at investere i de aktiver som indekset følger, red.], så nu er jeg i gang. Det har været sjovt, fortæller Daniel Bay Jensen.

Den Fynske Redaktion I TV 2 Fyns facebookgruppe Den Fynske Redaktion er fynboerne med til at forme vores journalistik. For her giver vi ordet til fynboerne. Meld dig ind i gruppen her og gå på opdagelse i de mange temaer, vi allerede har vendt med fynboerne. Se mere

Fattig barndom

Men vejen hen til at kunne kalde sig investor, har været lang. For når Daniel siger, at han har "knoklet for penge" så er det ikke bare en talemåde, men særdeles konkret. Han er vokset op i et hjem med meget begrænsede midler. Faktisk var familien med de seks børn så økonomisk udfordrede, at de kom i Familiejournalen og blev udråbt som "Danmarks fattigste familie".

Det skyldtes, at der var så mange børn på meget få kvadratmeter.

Læs også Skjuler hotdogforbrug for sin kæreste: Jesper køber fastfood i smug

- Vi gik i billigt tøj og slidte sko. Der var ikke noget med modetøj. Jeg samlede dåser ind i skoven, hvis jeg ville i biografen, for det var der ikke penge til, siger Daniel Bay Jensen.

Lommepenge var der ikke mulighed for. Alligevel havde Daniel havde mange pligter derhjemme, for i et hjem med seks børn var der rigeligt at lave.

Pengeudfordringen Pengeudfordringen er sat i søen af TV2 Fyn Event redaktion og TV 2 Fyns ungdomskanal Bemærk. Målet er at hjælpe fynboer til at få bedre indsigt i deres økonomi, så de kan få mest muligt ud af kronerne. I to uger har tre fynboer fået økonomisk hjælp af tre mentorer. De tre fynboer har delt deres rejse mod en bedre økonomi med fynboerne i Fyns største redaktionslokale Den Fynske Redaktion på Facebook. Se mere

- Jeg synes, at det var vildt underligt, at nogen fik lommepenge bare for at støvsuge, siger Daniel, som dog med hiv og sving fik sparet op til sit første tv.

- Det tog mig et år at spare op til mit første billedrørsfjernsyn, som kostede 990 kroner, fortæller han. Heller ikke eksotiske ferier var på programmet i familien:

- I skolen pralede nogen af at have været i Caribien. Jeg anede ikke, hvad Caribien var, siger Daniel Bay Jensen.

Bedre barndom til mine børn

Nu er årene gået, og Daniel er et helt andet sted. Han har sin egen familie og et aktivt arbejds- og studieliv. Men rigtigt styr på økonomien kom der først, da han som 26-årig solgte alle sine ting og tog til Island med en guitar og tre kufferter.

Læs også Startede i bistroen i Føtex: Sådan blev Morten millionær

Hans liv var kogt ned til, hvad der kunne være i de tre kufferter, og Daniel startede på en frisk og fik job som marketingchef i et lille rejsebureau.

Så kom der luft i økonomien for første gang. En dejlig kvinde dukkede op, og hun er i dag mor til deres børn.

Selvom Daniel er godt på vej til at give sine børn en bedre barndom, rent økonomisk, har han ikke glemt sin opvækst i fattigdom.

- Mine børn behøver ikke opleve det samme som mig - en fattig barndom. Daniel Bay Jensen

- Jeg har stadig ikke vænnet mig til følelsen at have lidt penge på kistebunden, siger han.

Økonomisk uafhængighed

Daniel Bay Jensen meldte sig til TV 2 Fyns Pengeudfordring for at få Morten Bang som mentor.

Nu hvor han er godt i gang med livet som familiefar, vil han gerne sikre sig en stabil økonomi, og det kan ske hurtigere ved at begynde at investere.

- Jeg vil gerne være mere økonomisk uafhængig, så jeg ikke er afhængig af en fed løncheck, siger Daniel Bay Jensen, som i mange år har lavet meget frivilligt arbejde som gymnastiktræner og derfor er lidt bagud på pensionsposten. Investering i aktier kan hjælpe ham til til at indhente noget af det fortabte, for som han siger:

- Mine børn behøver ikke opleve det samme som mig - en fattig barndom.