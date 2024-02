Vold og stoffer hører ikke hjemme på en skole, siger minister

113 forældre råber op om uacceptabel elevadfærd på Agedrup Skole i Odense.

TV 2 Fyn har rakt ud til børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, der ser med seriøsitet på situationen. Det gør han klart i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

”Det er vigtigt for mig at understrege, at der skal være plads til alle børn i folkeskolen, men der skal ikke være plads til alt opførsel. Og vold og stoffer hører på ingen måder hjemme på en skole. Det skal mødes med sanktioner", skriver Mattias Tesfaye i en skriftlig udtalelse.

Han understreger, at de allerede er ved at kigge på reglerne på skolerne, blandt andet efter beretninger fra Borup Skole i Køge, hvor mindre børn har været udsat for voldtægter af andre børn.

"Jeg kender ikke den konkrete sag, og har endnu ikke fået læst brevet fra forældrene på Fyn. Men jeg vil gerne gentage, at regeringen allerede er ved at se på, om der er behov for at stramme op på ordensreglerne. Før jeg trækker nye regler ned over hovedet på 1300 folkeskoler, vil jeg dog gerne danne mig et overblik over problemets omfang og har derfor blandt andet rakt ud til landets kommuner. Jeg er glad for, at Kommunernes Landsforening gerne vil medvirke til det", skriver Mattias Tesfaye.