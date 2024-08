Voldsom brand i bybus spærrer vej

En bybus er brudt i brand ved Volderslevvej i Odense. Det fortæller øjenvidne Mathias Petersen til TV 2 Fyn.

- Jeg kunne se røg, og jeg troede, der var ild i et hus, så jeg skyndte mig ud for at se, om der var sket noget, siger Mathias Petersen, der bor ved siden af stedet, hvor bussen er holdt ind.

Billeder fra stedet viser, at bussen er udbrændt, og vejen er spærret i begge retninger, mens slukningsarbejdet står på.

Ifølge Mathias Petersen er alle passagerer og buschauffør kommet ud af bussen i sikkerhed og er trukket et stykke væk fra bussen.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi.