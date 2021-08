Voldsom stigning: Her krydser flere togskinnerne ulovligt

- Vi sørger selvfølgelig for at overvåge sporene, og hvis der så er visse steder på banen, hvor vi kan se, at mange ikke overholder reglerne, forsøger vi at forhindre det ved at opstille hegn eller advarselsskilte. Men vi er helt grundlæggende afhængige af, at folk passer på sig selv og følger de anvisninger, der er, siger Martin Harrow.



Det er lokomotivførerne, der står for at indberette hver gang, de spotter folk på sporene. Som borger skal man altid benytte de gangbroer, tunneller eller elevatorer der er, hvis man skal krydse et spor.