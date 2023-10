Asbjørn Thormodsson fra Vissenbjerg, viste et helt særligt talent, da han på blot otte minutter kæmpede sig gennem femten skiver brunsviger på Storms Pakhus.

Asbjørn er bagersvend på Vissenbjerg Bageri og tog overbevisende sejren, da han torsdag tog sejren i brunsvigerspisnings-konkurrence.

Torsdag var det brunsvigerens dag, og billedet af Asbjørn fra Storms Pakhus Facebook afslører, at det gik vildt for sig under konkurrencen. Især vantroen i øjnene på tilskuerne i baggrunden bevidner, at Asbjørns talent var helt særligt.

Se selv Storms Pakhus' billedserie i opslaget herunder.