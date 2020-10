Vollsmose bakkede op om Morten Østergaard - nu er flere i tvivl om deres kryds

En råkold februardag i 2018 rullede den nu tidligere leder af Radikale Venstre, Morten Østergaard, ind i Vollsmose med sin kuffert på slæb.

I tre dage skulle han bo i bydelen, der i flere år har været på Regeringens ghettoliste.

I Vollsmose blev den radikale leder modtaget som lidt af en rockstjerne, og beboerne kvitterede ved det kommende valg ved at stemme masstivt på Radikale Venstre. Partiet fik mere end en tredjedel af stemmerne i det østlige Odense.

Nu er Morten Østergaard gået af som leder. Fældet af en ti år gammel sag om en hånd på et lår. Partilederens afgang skyldes ifølge partiet ikke den gamle sexisme-sag, men fordi han løj om det for at dække over sig selv.

Det ærgrer beboerne i Vollsmose.

- Jeg synes, det er ærgerligt, og det er træls, at det er en sag, der kommer til at påvirke de radikale. Det gør det i hvert fald for mit vedkommende, fortæller Nishan Ganesh.

Han stemte selv på Radikale Venstre ved sidste års folketingsvalg, men han er i tvivl om, hvor krydset skal sættes næste gang, når Sofie Carsten Nielsen står øverst som partiets formand.

- For os yngre, der har været med og set ham herude og har en tilknytning og relation til ham, kan det godt påvirke til at sige: "Jamen, er det så den frontfigur, og er det det parti, der står for det i fremtiden, som vi forventede i dag?", siger han.

- Jeg har i hvert fald mine tvivl nu.

Radikale i hjertet

De mange krydser, partiet høstede i den østlige del af Odense, blev sat på grund af partiets fokus på indvandrere og støtte til integration, samt fordi frontfiguren Morten Østergaard vakte tillid, mener Radikale Venstre.

- Radikale er selvfølgelig meget mere end Morten, men Morten har stået for en linje, som var klar og tydelig og som rigtig mange mennesker herude kan identificere sig med. Det er ærgerligt, at han er gået af som formand. Han vil helt sikkert blive savnet. Der er rigtig mange mennesker herude, der holder rigtig meget af Morten, fortæller Abdukahu Bashiir Egal.

Han vil altid have de radikale i hjertet, siger han, men han er i tvivl om, om partiet stadig er en stemme værdig.

- Radikale vil altid være i hjertet, men jeg tror også, det kommer an på, hvilke linjer den nye politiske leder lægger.

For Maria Holm Jensen har sagen om sexisme og Morten Østergaards afgang ikke kun betydning for partiet.

- Det har ændret mit syn på, hvordan det er at være politiker på Borgen, og min tillid er generelt svækket, men jeg har stemt Radikale Venstre, og jeg kunne godt finde på at gøre det igen, siger hun.