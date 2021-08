Vollsmose faretruende tæt på nedlukning: Incidenstal er steget igen

Hvis incidenstallet kommer op på 1.000, så falder Vollsmose Sogn for de tre kriterier, som får et sogn lukket.

Et af de to andre kriterier er antal nye smittede opdaget over den seneste uge. Der hedder nedlukningsgrænsen 20, men i Vollsmose har man fundet 93 smittede de sidste syv dage.

Skoler risikerer nedlukning

Sidst kigger man på positivprocenten, som ikke må være højere end tre procent, men som altså ligger på 8,1 procent i sognet søndag 22. august.