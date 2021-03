Vollsmose-fest blev aflyst efter dialog med frivillig

Efter et kommende ægtepar i weekenden holdt forlovelsesfest i Vollsmose for op mod 70 gæster, er coronaindsatsen blevet skærpet i området for at undgå lignende begivenheder.

Målet er at stoppe spredningen af coronasmitte.

- Vi følger selvfølgelig hele tiden med i, hvad der foregår i området. Vi ved også, at der er nogle, der har haft planer om at holde yderligere fester. Vi ved også, at der faktisk er nogle, der tager beslutningen om at aflyse nogle fester, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Mens de nærmere omstændigheder for blandt andet den afholdte forlovelsesfest bliver undersøgt, har borgmesteren fået kendskab til et konkret tilfælde, hvor en planlagt fest er blevet aflyst.

- Jeg ved, at der gennem en frivillig har været kontakt til nogle, som har planlagt en fest, som efter en god samtale med vedkommende besluttede at droppe festen, fordi de ikke synes, det er nu, man skal holde en fest i Vollsmose, siger Peter Rahbæk Juel.

Ekstra opmærksomhed

Ifølge borgmesteren handler indsatsen, ud over at inddæmme smittespredningen, om at sikre, at de få ikke ødelægger det for de mange. I den forbindelse har kommunen sikret et godt samarbejde med både frivillige i området og et task-force af kommunale medarbejdere, der nu er ekstra opmærksomme på forlydender om fest.

- Ved vi, at der er et sted, hvor nogle planlægger at holde en fest, eller hører vi om nogle, der skal deltage i en fest, så vil vi tage fat i dem og på det kraftigste opfordre dem til enten at lade være med at holde festen eller lade være med at deltage i festen, siger Peter Rahbæk Juel.