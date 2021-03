Vollsmose-forening med opråb: Debatten har taget en helt forkert drejning

Kim Nielsen byder indenfor i de lokaler, der på et tidspunkt skal danne rammerne om foreningen Respect i Vollsmose.

Vi har simpelthen odds i mod os, og det bliver man altså nødt til at acceptere. Kim Nielsen, formand, foreningen Respect

Lokaler, der lige nu er langt fra at være klar til at favne de unge mennesker, som skulle have lyst til at tage del i fællesskabet, når de en gang må åbne.

- Vi er gået i gang hernede, men coronavirus har ligesom bremset vores udvikling fuldkommen, siger Kim Nielsen, der er formand for foreningen Respect, til TV 2 Fyn.

Så selv hvis lokalerne stod klar, ville Kim Nielsen stadig ikke kunne invitere unge Vollsmose-beboere indenfor. Den alt for høje smitte med coronavirus i Vollsmose kombineret med smitten i resten af landet gør nemlig en genåbning nærmest umulig.

Lige nu er lokalerne til foreningen Respect halvfærdige. Coronavirus satte nemlig en stopper for foreningen. Foto: August Sandberg

Kæmper mod stigmatisering

Kim Nielsens drøm er imidlertid klar: Med foreningen vil han tiltrække unge mennsker og hjælpe dem med at bryde med stigmatisering.

- Målet for os som forening er at give unge mennesker en stemme i Vollsmose. Vi forsøger at samle en masse unge fra de forskellige parker i håbet om at skabe et sted, der er trygt, siger Kim Nielsen og tilføjer:

- Men det er også en måde at tilføre en mere faktuel stemme i debatten omkring Vollsmose.

Kim Nielsen fortæller nemlig i den forbindelse, at man som borger i Vollsmose ofte oplever at blive stigmatiseret, alene fordi man er bosat i Vollsmose. Og den stigmatisering vil foreningen blandt andet være med til at modbevise.

Der bliver lavet forkerte koblinger

Selvom foreningen kun er i sin spæde start, så har det ikke afholdt Kim Nielsen og foreningens frivillige i at forsøge at gøre noget ved den høje smitte i Vollsmose.

- Det er utroligt vigtigt, at foreninger som Respect er med til at sprede information om coronavirus og behovet for at blive testet, for beboerne herude får måske ikke deres nyheder fra samme sted, siger Kim Nielsen og fortsætter:

- Jeg håber virkelig, at vi kan få smitten med corona ned, men vi har simpelthen odds i mod os, og det bliver man altså nødt til at acceptere.

Kim Nielsen henviser her til, at smitten med coronavirus ikke er høj i Vollsmose, fordi folk ikke tager det alvorligt. I stedet mener formanden at den høje smitte skyldes, at man i Vollsmose bor tæt, der bor mange personer, som arbejder som frontpersonale, og familier bor også flere generationer under samme tag.

Formanden mener derfor også, at debatten omkring Vollsmose indtil nu har taget en forkert drejning og debattører har lavet nogle forkerte koblinger.

- Der bliver lavet nogle koblinger i debatten i øjeblikket, som simpelthen ikke er rigtige. Folk peger på, at de er dovne, eller at de simpelthen bare ikke vil lade sig teste, men vi kan jo se at over 8.000 mennesker er blevet testet i sidste uge ud af 9.000 beboere i alt, siger Kim Nielsen.