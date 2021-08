Vollsmose-gymnasie rammes af nedlukning: Smadderærgerligt, siger rektor

- Det er så ærgerligt for både de unge mennesker og lærerne. Den får et ”øv”, og så er det i arbejdstøjet, siger Morten Lindegaard Banke Rasmussen.

Stigende smitte

Nedlukningen af Vollsmose sker efter en periode med stigende coronasmitte. For at et sogn bliver lukket ned, skal tre kriterier være opfyldt:

Incidenstallet skal være 1.000 eller mere. Der skal være flere end 20 smittede de seneste syv dage. Positivprocenten skal være minimum tre.

De to sidste har Vollsmose Sogn opfyldt i flere dage, mens incidensniveauet langsomt har nærmet sig 1.000. Tirsdagens nye smittetal sendte niveauet op på 1.007, og dermed er en nedlukning en realitet.

- Vi har prøvet det før, så den gode del er, at vi har erfaring med at håndtere det – hvis man skal finde ja-hatten frem. Så vi kan hurtigt omstille os til virtuel undervisning. Nu skal eleverne bare huske at få deres bøger med hjem i dag, siger rektor Morten Lindegaard Banke Rasmussen.

Rammer bredt

Udover Mulernes Legatskole rammes også Odinskolen og UngOdense, SFO'er og klubtilbud, alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter indendørs samt biblioteket af nedlukningen.