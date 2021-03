Vollsmose har landets højeste incidenstal: Sådan skal corona bekæmpes i Vollsmose

Det er fjerde dag i træk, at smitten med corona i Vollsmose stiger. Tirsdag ligger incidenstallet på 820 mod 776,6 mandag, og det gør bydelen til det sted i Danmark med størst smitte i skrivende stund.

Læs også Live: Smittetrykket stiger igen - indkalder til pressemøde om situationen i Vollsmose

Den voldsomme smittesituation i Vollsmose fik tirsdag Odense Kommune til at indkalde til pressemøde, hvor borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen og sikkerheds- og beredskabskoordinator Rami Ezzeddine var tilstede.

Formålet var at diskutere den seneste udvikling, kommunens indsatser samt det videre forløb.

Nye tiltag i bydelen

På pressemødet blev der budt velkommen af Peter Rahbæk Juel.

- Det er en meget alvorlig situation, vi står i, i Vollsmose. Vi har gennem den seneste tid lukket ned for flere tiltag i området, blandt andet har skolerne ikke været åbne i den her uge, siger borgmesteren.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Den seneste uge har der været udfordringer med er at få godt gang i testene, men der er nu kommet hul på bylden, forklarer Peter Rahbæk Juel.

- Vi vil gerne lave massetest to-go. I stedet for, at beboerne skal møde ind til test, så kan de blive testet ved opgangen, på gade eller i lejligheden, siger Peter Rahbæk Juel.

Massetest og isolation

Beboerne skal testes i langt højere grad, og det skal være lettere for dem at tilgå testene. Men derudover ser kommunen også problemer med isolation.

- Vi har også udfordringer med isolation. Vi er derfor i dialog med boligforeningerne om at kunne bruge tomme lejligheder i området til isolation, så det virker mere overskueligt for beboerne, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs også Ellemann vil sænke forsamlingsforbud til to personer i Vollsmose

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen fortæller, at den store befolkningstæthed har en afgørende betydning for smittespredningen.

- Der er en række udfordringer med, at vi skal kunne kommunikere på mange forskellige sprog og på forskellige platforme, siger han og tilføjer at smittetallene i området er blevet overvåget nøje siden 11. marts sidste år og at smitten har svinget kraftigt det sidste halve år.

Det er særligt fra uge 7, at smitten er steget så voldsomt. Derfor bliver det nødvendigt at alle beboere i Vollsmose fra 12 år og op bliver testet to gange om ugen, indtil der er styr på situationen. Det forklarer Stefan Birkebjerg Andersen.

Artiklen opdateres...