Vollsmose-klub klager over "unfair" behandling efter straf

Efter Vollsmoseklubben FIUK fik skærpet deres straf med blandt andet en pointfrakendelse og et oprykningsforbud, udtaler klubben sig.

- Som vi ser det, er der ikke kommet nye faktuelle oplysninger i sagen, og vi frygter, at FBU (Fyns Boldspil-Union, red.) har været under et vist politisk pres, da flere højtstående politikere i Odense har blandet sig i sagen, hvilket må siges at være ret usædvanligt, lyder det i et opslag på Facebook.

- Vi synes heller ikke, at mediernes dækning af sagen har været særlig objektiv og fair overfor FIUK.

Klubben skriver desuden, at "vold og trusler på fodboldbanen er helt uacceptabelt og selvfølgelig skal sanktioneres".

FBU's afgørelse vil ikke blive anket. Klubben retter nu "blikket fremad".