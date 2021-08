Vollsmose-klub står foran kæmpekamp: - Det bliver en festdag

En forventningsfuld formand

FIUK’s formand, Marco Gauden, ser frem til kampen, som han håber kan være med til at kaste et positivt lys over hele området.

- Det er en stor anerkendelse for hele klubben, at vi er nået til et stadie i turneringen, hvor vi skal møde et superligahold. Det betyder meget for os, at vi kan være med til at skabe en positiv historie fra Vollsmose, og det er vi sikre på, at det bliver i morgen (tirsdag aften, red.). Vi arbejder aktivt med at være en positiv repræsentant for området herude, og det er kampen her et led i.

- Det bliver en festdag for alle i og omkring klubben, og vi glæder os helt vildt, både spillere, trænere og ledere.

Kun sejren tæller

Og på spørgsmålet om, hvad succeskriteriet er, når et Serie 1-hold møder et hold fra toppen af Superligaen, er svaret klart:

- Vi kommer for at vinde. Drengene kan ikke finde ud af at spille for andet – uanset om det er hyggebold, træning eller kamp. Det bliver svært, men vi kommer for at vinde. Det er vores eneste mål.

Som et ekstra krydderi til tirsdagens kamp skal FIUK's spillere, trænere og ledere fragtes i bus fra Vollsmose til Odense Atletikstadion. En procedure, der ikke normalt tages i brug, når holdet drager på udebane i Serie 1.