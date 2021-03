Efter et halvt år: Kun 152 borgere er flyttet til Vollsmose-læge

Det var en historisk dag, da selskabet Alles Lægehus, der driver 20 klinikker rundt om i hele landet, åbnede i Vollsmose 1. september sidste år. Med åbningen var der atter en praktiserende læge fast tilknyttet Vollsmose.

Men siden lægehuset åbnede for et halvt år siden, har kun 152 personer valgt at flytte læge dertil. Det viser helt nye tal, som TV 2 Fyn har fået fra Region Syddanmark. I gennemsnit har hvert af de 36 lægehuse i Odense 1.700 patienter tilknyttet.

Derfor består hverdagen i klinikken lige nu mest af administrativt arbejde, men det er naturligt ifølge klinikkens egen læge Robert Baunsbak Coull.

- Du skal ansætte det rigtige personale, du skal have møbler og computere, og du skal samarbejde med mange forskellige partnere. Så du starter ud med en høj grad af administrativt arbejde og ikke så mange patienter, siger han.

- Så nej, der er mere administrativt arbejde end med patienter, men med tiden efterhånden som vi får flere patienter, vil det ændre sig. Og det skal nok komme, siger han.

En dårlig forretning

Læger får et basishonorar for hver patient, man har tilknyttet. Derfor er lægehuset i Vollsmose lige nu ikke nogen god forretning for Alles Lægehuse.

Dette scenarie var man dog forberedt i lægehusets bestyrelse, forklarer bestyrelsesformand Thomas Lyngsø Helt.

- Vi vil gerne nå derhen, hvor vi etablerer et sundhedstilbud, der er attraktivt for borgerne i Vollsmose, samtidig med at vi ikke nødvendigvis skal sætte penge til. Det gør man jo i en start, og det har vi også budgetteret med, siger Thomas Lyngsø Helt og fortsætter:

- Det her er jo et årelangt initiativ, så der ser man jo ikke store udsving fra dag til dag. Det er små sejre, man går efter, siger han.

Thomas Lyngsø Helt glæder sig over blandt andet, at man blandt andet netop har sikret, at man bliver huslæge for plejehjemmet Ældrecenter Øst.

Resultat af langvarig kamp

Vollsmose, der er hjem for næsten 10.000 borgere, har været uden fast læge siden 2004.

I lang tid har Region Syddanmark og Odense Kommune forsøgt at lokke læger til bydelen.

Blandt andet har de tidligere tilbudt kombinationsstillinger, hvor læger kunne arbejde halvtid i Vollsmose. Ligeledes har de forsøgt at give to ydernumre væk gratis, hvor ingen bød sig til.

Da Alles Lægehus i sidste ende bød sig til, forventede kommunens sundhedsudvalg derfor en succes, men den er udeblevet, mener Venstres Bo Libergren, der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

- Vi ved, at det er svært at starte op fra nul, fordi patienterne kan deles op i to grupper. Der er dem, der ser deres læge, og så er der nogle borgere, der ikke kommer til lægen ret tit. Og hvorfor så betale 210 kroner for at skifte til en læge, man ikke bruger, siger han.

Bo Libergren har tidligere fremført synspunktet, at der er 36 lægepraksisser i Odense Kommune, og at lægedækningen for borgerne i Vollsmose også var god, inden lægehuset åbnede.

- 152 er ikke mange. Tallet er lavere, end jeg havde forventet. Men det bekræfter også, at borgerne er glade for den læge, de faktisk har og ikke ser grund til at skifte, bare fordi der er en læge, der er et par kilometer tættere på, siger han.

- Det tager lang tid

Alles Lægehus har en plan om at øge antallet af patienter med 500 om året, og de forventer, at man om otte år vil have 4.000 borgere tilknyttet lægepraksissen.

Formanden for Sundhedsudvalget i Odense Kommune, Søren Freiesleben (EL), tror også fuldt og fast på, at patienterne nok skal komme.

- Jeg havde forventet, det ville gå langsomt. Men for lægeklinikken vil jeg da selvfølgelig håbe på, at det går hurtigere fra nu af. Det handler også om at folk overhovedet opdager, at der er en lægeklinik hvor man kan tilknyttes i Vollsmose. Lige pludselig vil vi se, at det bliver en lægeklinik som så mange andre i Odense, siger Søren Freiesleben.

- Det er fuldstændig tilfredsstillende, at vi har fået en lægepraksis, og jeg er helt i zen med, at sådan noget tager lang tid. Jeg synes stadig, det er en god idé med at lokalt lægehus, fordi vi gerne vil ulige sundhed til livs i Odense, siger han.

Patienterne skal nok komme

Robert Baunsbak Coull har tidligere prøvet at starte en ny lægeklinik op i et belastet boligområde, da han arbejdede som læge i Canada.

Han ved derfor godt, at der kan være tale om et langt sejt træk. Med tiden tror han dog, at flere patienter vil benytte sig af klinikken i Vollsmose.

- Vi har en rigtig god klinik, og det skal nok blive fantastisk godt om to til tre år, siger han.

