Vollsmose skridt nærmere nedlukning: Meget tæt på grænsen

De bevæger sig lørdag endnu engang et skridt tættere på, at deres skoler, fritidstilbud, kulturaktiviteter og biblioteker lukkes ned.

Tal fra Statens Serum Institut viser nemlig, at hvor de fredag havde et incidenstal på 888,6, er det lørdag steget til 897 ud af 100.000 borgere.

Hvis det stiger til over 1.000, så falder Vollsmose sogn for de tre kriterier, som gør, at man bliver lukket ned.

De tre kriterier kan du se i faktaboksen herunder: