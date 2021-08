Vollsmose Sogn genåbner før tid

Ligeledes i sidste uge blev det meddelt, at nedlukkede sogne seneste ville kunne genåbne i forbindelse med, at alle coronarestriktioner ophører den 10. september. På den dato anses covid-19 ikke længere for at være en samfundskritisk sygdom i Danmark.

Nu vurderer sundhedsmyndighederne, at nedlukkede sogne kan åbne allerede 1. september uanset smittetilfælde.

Genåbningen på onsdag betyder, at skoler, fritidsklubber, foreninger og kulturtilbud i Vollsmose Sogn kan genoptage aktiviteterne.

Således vil eleverne på Odinskolen og UngOdense, i sfo'er og klubtilbud og på Mulernes Legatskole igen kunne møde fysisk op til undervisningen.

Smittetallene fortsat høje

Desuden åbnes dørene til alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Dertil kommer, at biblioteket genåbner.

I en pressemeddelelse skriver Odense Kommune, at smitten fortsat er høj i Vollsmose , og at man fastholder den løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor man drøfter, hvordan smitten kan holdes nede i sognet.

Kommunen opfordrer samtidig til, at man overholder Sundhedsstyrelsens råd om at blive vaccineret, at blive hjemme og blive testet, hvis du får symptomer, holde afstand, lufte ud og gøre rent samt vaske hænder eller bruge håndsprit.