Vovet udspil fik investor til at trække en streg i sandet – alligevel tog han risikoen

- Kort fortalt har vi med to fantastiske unge kvinder at gøre som kæmper for det, de tror på. Det er generelt personer, som jeg elsker at arbejde sammen med. Folk der har passion og som går fuldt ind i det, de tror på.



Derfor undrer det ham også, at der ikke er andre investorer, der har turde investere i virksomheden og kvinderne bag.

- Det er et produkt der taler ind i tiden. Jeg er overbevist om, at vi er nødt til at gøre noget for vores klode. Derudover er det også et produkt med et stort kundegrundlag, og det er nytænkende, siger Ulf Bech Christensen.

Til slut er der også noget aktivistisk i ham, der har styrket lysten til at investere.

- Vi skriger på forbilleder blandt kvindelige iværksættere. Det er en skam, at to kvinder, der gør alt rigtigt og kæmper med næb og klør for deres produkt, ikke kan finde finansiering, før det er lige ved at gå galt.