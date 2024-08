Vred Windell undskylder i radioen - vil ikke indfri hans valgløfter

- Man kan jo næsten høre, at han griner i skægget, mens han siger det. For han vil jo have os til indfri sine valgløfter.

Den konservative rådmand for by- og kulturforvaltningen Søren Windell blev torsdag eftermiddag nødt til at undskylde live i radioens P4. Så vred var han over borgmester Peter Rahbæk Juels budgetudmelding torsdag.

- Ja, undskyld jeg taler ret meget, men jeg er faktisk ret vred og oprevet, fordi jeg synes det er en forkert måde, vi driver Odense på.

Torsdag meddelte Odenses borgmester nemlig byrådets andre politikere, at kommunens råderum kun lyder på 90 millioner kroner for 2025 budgettet, og at han allerede har brugt pengene og flere på socialdemokratiske mærkesager.

Allerede før sommerferien annoncerede Peter Rahbæk Juel, at han vil bruge 135 millioner kroner på folkeskolerne og ældre. Og det holder han fast i. De resterende 45 millioner kroner fra de 90 millioner skal findes med besparelser.



- Og der har borgmesteren på forhånd fredet børn og ældre, som er de røde forvaltninger, og dermed er der kun tilbage at finde de 45 millioner kroner i de forvaltninger, hvor der sidder blå rådmænd, siger Søren Windell til TV 2 Fyn.

- Jeg synes den er helt gal. Også med de udmeldinger der kommer fra borgmesteren om, at enten er i med os eller ej.