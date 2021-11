Vrede sygeplejersker strejker igen: - Folk dør af det nu

Udover at være sygeplejerske er Mette Vestergaard Jørgensen desuden talsmand for den personalegruppe, der deltager i punktstrejken i Odense, og hun forklarer grunden for strejken således:

- Fordi vi åbenbart skal blive ved med at fortælle Christiansborg, at det her, det nytter ikke noget. Det kommer til at gå ud over danskerne. Det er simpelthen utilgiveligt, at man ikke griber ind og gør et eller andet og sørger for, at vi er mennesker nok til at kunne varetage de senge, der lige nu står ubemandet, siger Mette Vestergaard Jørgensen