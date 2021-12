Vurdering giver Odense-borgmester håb om ny afkørsel

Det får Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til at håbe på, at der bliver anlagt en ny motorvejsafkørsel vest for Odense ved Højme.

- Det er jo klogt at gøre, når man alligevel skal udvide den fra to til tre spor. Som det er i dag er der køer for lastbiler - de har jo timelønnede chauffører, de taber penge. Vi har også lastbiler, der ligger og kører ind igennem boligområder, og det er uhensigtsmæssigt. Det er det, vi skal have løst, siger han.

Det vil gavne virksomhederne, men også beboerne i området omkring Vestre Boulevard, der slipper for den tunge trafik, lyder det.

Hjemmearbejde skal sikre resultater

Selv om trafikproblemet syd for Odense er blevet anerkendt, vil borgmesteren sikre sig, at projektet ikke går i stå der.

- Jeg vil tage initiativ til, at vi får forberedt nogle konkrete bud på, hvordan sådan et projekt kan se ud. Jeg er også klar til at finde de penge, der skal til, så vi i Odense Kommune kan lave tilførselsveje hen til en ny afkørsel, siger han.

- På den måde går vi i gang med hjemmearbejdet, så vi kan stå stærkt i den videre dialog med Christiansborg og Vejdirektoratet.

1.119 millioner afsat

Ifølge Transportministeriet udgør Fynske Motorvej en central forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark. Og de trængselsproblemer, der i dag præger strækningen syd om Odense, forventes kun at blive forværret.