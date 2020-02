Simon Junker har spillet det meste af sit liv i Næsby Boldklub.

I ungdomsårene nåede han til at spille divisionsfodbold. Men da han var omkring 19 år, gik hans knæ i stykker. Han blev opereret for et overrevet korsbånd.

Selvom han forsøgte flere gange, kom han aldrig rigtig tilbage til sin topform.

Første klubber i Danmark De første minigolf-klubber i Danmark blev grundlagt i 1950´erne og i 1954 stiftedes Dansk Minigolf Union. Undervejs har unionen i nyere tid heddet Dansk Banegolf Union afledt af den tyske betegnelse "Bahnengolf". Dansk Minigolf Union blev optaget i Danmarks Idrætsforbund i 1995. Dermed blev minigolf anerkendt som en egentlig sportsgren. Der spirer stadig flere og flere klubber frem i Danmark. Kilde: Dansk Minigolf Union Se mere

- Jeg manglede lige pludselig noget i mit liv. Jeg havde jo spillet fodbold, siden jeg var fem år. Der kom et kæmpe hul i mit liv. Jeg savnede kammeratskabet, omklædningsrummet, fællesskabet og konkurrencen i fodboldsporten. Der skulle ske noget, fortæller Simon Junker.

Et halvt år efter han stoppede endegyldigt med fodbold, prøvede han for første gang kræfter med minigolfen. Det startede for sjov, men udviklede sig hurtigt til noget andet.

- Efter jeg havde spillet lidt for sjov med mine kammerater om sommeren, kunne jeg bare mærke, at det kaldte på mig. Jeg havde ikke fået nok af det, og der var noget konkurrence og perfektionisme i sporten, der trak i mig, siger han.

Kort tid efter startede han i Odense Minigolf Club, og derfra tog det fart.

Hvorfor minigolf

Simon Junker var vant til at træne fire til seks timer hver dag fra fodbolden, og meningen med minigolfen var, at det skulle overtage fodboldtrangen.

Derfor lagde han de samme antal timer og kræfter i minigolfen, og det gav pote i sidste ende.

- Jeg blev udtaget til minigolflandsholdet første gang, et år efter jeg startede på minigolfen. Og det var jo kæmpestort, husker Simon Junker.