Wenzel tog det fjerde stik: - Det er, som det skal være

Der bør være håb for Bent Ødegaard, siger Jens Bielefeldt.

- Den nye vaccination beskytter rigtig godt. Endnu bedre end den gamle.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at alle, der bliver vaccineret i efterårets vaccinationsprogram, vil blive vaccineret med en variantopdateret vaccine.

Styrelsens anbefaling om vaccination gælder også gravide, personale på sundheds- og ældreområdet og borgere med risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

For en uge siden siden ankom 720.000 vacciner fra Pfizer til Danmark. Man har i alt sikret sig 4,5 millioner doser, der skal leveres i løbet af september.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vicedirektør Helene Bilsted Probst er timingen af vaccinationen afgørende for at undgå et alvorlig sygdomsforløb.

- Så vi skal i gang, så vi kan være på forkant af smitten, siger hun.

Høj opbakning ventes

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, venter "en meget høj" opbakning til vaccinationsprogrammet.

Den vurdering er professor Michael Bang Petersen enig i. Han har forsket i befolkningens holdninger og adfærd under coronakrisen, og mener, at nogle nok skal vænne sig til et nyt syn på coronavaccinen.

- Langsigtet er der en kommunikationsudfordring i at sørge for, at man ikke tæller de enkelte vaccinestik, siger han.

Nedenstående tal er hentet fra TV 2 og opdateret 15. september klokken 14.00.

Kilde: Statens Serum Institut.