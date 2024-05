Wesström kaldte ham for flink: - Hvis du vil være førstemålmand, så opfør dig som én

På tribunen inden nederlaget til Hvidovre sad Magnus Nielsen og talte med Ulrik Bredegaard, der er børneudviklingsansvarlig i OB.

- Vi skal op og kigge på lejlighed her i næste uge. Det bliver meget rart at få det på plads. Jeg vil gerne have det på plads, inden træningen går i gang, sagde Magnus Nielsen.

- Det er en virkelig fed mulighed for mig at komme ud, være tæt på spilletid og skulle kæmpe om det hver eneste uge. Det er bare det, jeg har brug for for at komme til det næste niveau. Jeg skal ud og have spilletid på seniorniveau.

Hvad Magnus Nielsen ikke vidste på dette tidspunkt, var, at OB ville rykke ned i 1. division. Dermed kan han se frem til et møde med sin gamle klub i næste sæson.