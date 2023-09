Wesström vil ikke evaluere OB-ledelsen efter chok-kamp

Har I fejlet som ledelse overfor OB-spillerne?

Det er bare et af de mange spørgsmål til OB-toppen, der presser sig på dagen efter klubbens ottende nederlag i den nye superligasæson.

Det store nederlag på eget græs får dog ikke fodbolddirektøren i OB, Björn Wesström, til at se ind af - endnu hvert fald.

- Det tænker jeg, vi tager en evaluering af efter sæsonen, ikke efter otte kampe, lyder det fra Wesström, da TV 2 Fyn tirsdag stiller spørgsmålet.

Heller ikke når I kan se, at der tegner sig et mønster for OB allerede nu?

- Som sagt, det synes jeg, vi tager en evaluering af efter sæsonen. Vi var en sejr fra top seks sidste sæson, og den mulighed er stadig der. Jeg giver ikke op i hvert fald. Gør andre det, så står det for deres regning.

På den anden side er OB-sportschefen dog heller vil ikke klar til at garantere Alms fremtid.