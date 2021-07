William går i skole i sin ferie - timerne er langt fra almindelige

Løvernes hule

I løbet af formiddagen har børnene lært om kattedyr, og nu kommer det mest spændende: En tur ind i løvernes anlæg - med løverne lukket forsvarligt væk.

En del af at være i Zoommerskole er nemlig, at man får lov til at prøve noget, som publikum ellers aldrig kommer i nærheden af. Som for eksempel at vandre rundt blandt løvelorte og gedekranier inde på løvernes eget territorium.

Bagefter ser børnene til fra den rette side af hegnet, da løverne får serveret ugens måltid: En pony, der måtte aflives og blev doneret til ZOO af sine ejere.

- Det er sejt at se, at løverne bare går til det og river det i stykker. Det er helt vildt, at man har gået lige derinde, siger William, som følger fodringen tæt i tryghed bag hegnet.