Windell: - Hastighedssænkning er interessant, men ikke muligt

Brug for viden

På flere parametre ser by- og kulturrådmanden idéen om at se på hastighedsbegrænsningerne som relevant.

- Det vil både være godt for klimaet, sundheden og pengepungen i forhold til energikrisen. Det kan måske starte en debat, så vi kan blive klogere på, hvordan det ville være at køre 110 kilometer i timen i stedet for 130 kilometer i timen, siger han og tilføjer:

- Vi har alle sammen brug for mere viden, hvis vi skal have en større samtale om vores motorvejsnet.

Dog mener han ikke, at det skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvor hurtigt man må køre på motorvejen, men derimod et statsligt anliggende at tage sig af de lige godt 75 kilometer motorvej, der går tværs over Fyn.

- Det er en nødvendig infrastruktur, vi har. Sænker vi hastigheden, så kan færre biler komme frem, og så kan det måske blive nødvendigt at udvide motorvejen, så vi ikke skaber prop. Spørgsmålet er, hvad der er bedst, siger Søren Windell.



Også det fynske medlem af Folketinget for Venstre Lars Chr. Lilleholt mener, at det vil skade fremkommeligheden og kalder det for "zigzag-kurs".