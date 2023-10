X-ludoman støtter V-forslag om indsats mod ludomani i Odense

Jesper Fæhnøe er tidligere ludoman, og han har oplevet nedturen ved at være spilafhængig.

- Jeg har været hjemløs to gange på grund af mit spil. Jeg har simpelthen spillet rub og stub op, fortæller han.

Han er i dag færdig med at spille, men hænger på en gæld på over 10 millioner kroner fra sin tid som ludoman. Derfor er han også stor tilhænger af det forslag fra Venstre i Odense, der vil gøre mere for at forhindre spilafhængighed blandt unge.

Byrådsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz (V) mener, at man skal tale forebyggelse med de unge, på samme måde som man gør det med nikotin og alkohol.

- Ludomani ligger lige imellem alkohol og stoffer på dopaminskalaen, så derfor synes jeg, det er skræmmende, at det ikke allerede er en del af talen, siger Jesper Fæhnøe.