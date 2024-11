Yousuf har forgæves sendt op mod 60 ansøgninger - så ændrede han strategi og fik job

Overvældet af næstekærlighed

Og dét virkede. Næsten 500 mennesker har liket opslaget og kommenteret med forslag til jobs, taggede venner og pøjpøj-beskeder.

Udover hjælpsomhed og en ny følelse af gåpåmod har opslaget også gjort den forskel, som 60 ansøgninger ikke kunne.

Kun fem dage efter er Yousuf Faysal til samtale og får sig et fritidsjob.

- Det gør mig virkelig glad. Det betyder alt i verden.

Der er dog ét skår i glæden. For midt i lettelsen og taknemmeligheden over folks hjælpsomhed ærgrer han sig over, at man skal gennem alt det.

- Det er virkelig absurd, at man skal søge så mange steder og gå gennem et hav af problemer bare for at kunne få et arbejde.