Youtuber: - Jeg har aldrig arbejdet så hårdt og tjent så lidt

Trafikmelding: Der meldes om tung og tæt trafik på Youtube. Alle de hjemmegående unge, der keder sig i isolation, har været flittige, når det gælder videoportalen Youtube. Antallet af visninger er steget meget, fortæller Kristian Kulmbach, som er youtuber fra Odense.

- Det er rimelig fedt for tiden. Der er mange flere, der ser mine videoer nu, siger Kristian Kulmbach.

Folk skal kunne glemme corona lidt og hygge sig med noget andet. Kristian Kulmbach, youtuber, Odense

Han tilføjer dog, at reklameindtægterne samtidig er stærkt faldende, så den store interesse kan ikke mærkes i kroner og øre.

- Folk kommer jo ikke så meget ud, så det er i princippet godt for os (youtubere, red.). Men jeg arbejder dobbelt så hårdt og tjener det halve, siger Kristian Kulmbach.

Han er meget bevidst om, at han har et ansvar som youtuber med mange følgere. Både ansvar for at fortælle om corona, men faktisk endnu mere for at hjælpe sine følgere til at tænke på noget andet. Derfor arbejder han ekstrameget, for han ved, at folk keder sig derhjemme.

På sin YouTube kanal Stupidaaggards undgår han bevidst at tale om coronatiden.

Minecraft er hyggeligt

På sin anden kanal SpilleJan lægger Kristian Kulmbach videoer op fra spillet Minecraft, hvor man styrer en lille, firkantet figur gennem en verden. Antallet af visninger pr. video er steget fra omkring 30.000 til 50.000.

- Folk synes, at det er hyggeligt med Minecraft. Så behøver de ikke at tænke så meget. De kan bare hygge, siger Kristian Kulmbach.

Lige nu byder hans liv udelukkende på to ting - masser af arbejde og et enkelt besøg fra forældrene.

Jeg er bekymret for, at danskerne er på vej til at blive ligeglade med corona og bare vil underholdes. Dann Vicencio, youtuber og sosu-assistent, Odense.

- Jeg har sgu aldrig arbejdet så hårdt, som i de sidste uger. Jeg laver videoer hele dagen og køber ind til en uge ad gangen, forklarer han.

Bekymret youtuber

Youtuber Dann Vicencio, der på youtube er kendt som Lokkeand, genkender billedet med flere visninger og øget efterspørgsel. Han tror, at mange unge har fået nok af corona og nu efterspørger et godt grin i stedet.

- Folk hungrer efter underholdning nu. De vil ikke høre om corona mere. Derfor kan vi se en større trafik på vores kanaler, for her kan folk kan få et godt grin. De har brug for noget andet, siger Dann Vicencio.

Det er sådan set udmærket set ud fra et Youtube perspektiv, men det bekymrer ham alligevel. Når han ikke laver videoer til portalen, arbejder han nemlig som sosu-assistent på skadestuen, i lægevagten og i hjemmeplejen.

- Mit professionelle synspunkt som assistent er, at jeg er bekymret for, at danskerne er på vej til at blive ligeglade med corona og derfor kommer til være for afslappede med reglerne, siger han.

Youtube udmærket middel mod tristhed

At se Youtube i en tung tid er slet ikke en skidt idé ifølge psykolog med speciale i børn og unge Christian A. Stewart-Ferrer. Han anbefaler det ligefrem som én af mange metoder til at komme igennem en svær tid under coronaisolationen.

Han fortæller, at hvis et barn eller ungt menneske er så presset, at en decideret depression truer, og alt virker gråt, så skal der være et passende antal lyspunkter, hvor det hele ikke er gråt.

- Der skal være sjove og rare ting i hverdagen, og det kan sagtens være Youtube. Hvis det er hyggeligt at bage, så gør det. Hvis spil er godt, så gør det. Eller lav popcorn og hav et Harry Potter-marathon, siger Christian A. Stewart-Ferrer.

Han fortæller, at der er en øget efterspørgsel fra forældre om, hvordan de kan hjælpe deres børn i denne tid. Hvis børn i forvejen er presset socialt og/eller fagligt, så kan isolationen under corona skubbe yderligere til følelsen af at være udenfor og af ikke at kunne finde ud af lektierne.

Desuden er coronakrisen en helt ny situation, som ingen har forberedt sig på, så mange har brug for råd og vejledning til at skabe sammenhæng i en hverdag uden skole.

Faste rutiner

Christian A. Stewart-Ferrer anbefaler faste rutiner som for eksempel måltider.

- Man kan finde tryghed, når det praktiske fungerer. Det er et lille tegn på, at verden stadigvæk kører. Og når vi stadig kører, er vi på vej ud af tunnelen, siger han.

Desuden anbefaler han at anerkende børn og unges følelser af angst og utryghed.

- Når man ikke anerkender, er det det samme som at afvise. Der ligger en varm accept i at forstå. Så kan man bagefter komme med sine gode råd, siger Christian A. Stewart-Ferrer.