Youtuber var målløs, da pakkebud bankede på med vild besked

Ifølge Oliver Hvam er hans nominering desuden et bevis på, at det ikke nødvendigvis kræver et tårnhøjt budget at kreere spændende indhold - og at kreativitet er et mindst lige så vigtigt element som de økonomiske midler.

- Når jeg ser, hvad andre youtubere laver, er der jo ofte tale om koncepter, hvor der på den ene eller anden måde er et højt pengebeløb involveret, fortæller fynboen og fortsætter:

- Koncepterne er tit lånt fra amerikanske youtubere, og der har jeg da ofte tænkt, at det for mig at se er bedre at lave en nytænkende video på et lille budget end en kopieret video på et stort budget.

Og nytænkningen er netop det altafgørende aspekt, når Oliver Hvam udvikler produktioner:

- Noget af det vigtigste for mig er, at jeg laver noget, der ikke er set før. Det er svært, særligt med mit budget, og nogle gange er der næsten ingen, der ser med. Så når det endelig lykkes, og jeg endda bliver nomineret til priser for det, så betyder det bare så meget.