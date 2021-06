Zoo begræder fastholdelse af coronapas

Torsdag morgen stod danskerne op til en ny genåbningsaftale, der blandt andet betyder farvel til mundbind.

Dog består coronapasset for nu. Og det ærgrer direktøren i Odense Zoo, Bjarne Klausen.

- Der er ingen tvivl om, at det påvirker vores gæster, at de skal hele familien rundt og sikre, at der er en negativ coronatest. Vi ville langt hellere have det fjernet fra i morgen, så der slet ikke skulle være noget coronapas, siger Bjarne Klausen til TV 2.

Nedgang i besøgstal

Den zoologiske have har haft åbent siden starten af marts, men der har været noget til overs at ønske for besøgstallene.