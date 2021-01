Zoo-direktør fortrøstningsfuld trods ny nedlukning: - Vi har jo prøvet det før

Zoologiske haver og forlystelsesparker skal lukke fra på fredag og foreløbigt frem til den 17. januar. Det meddeler Sundheds- og Ældreministeriet på sin hjemmeside.

Nedlukningen kommer som en del af de strammede restriktioner, der blandt andet sænker forsamlingsforbuddet til fem personer. Restriktionerne blev offentliggjort tirsdag på grund af spredningen af en britisk coronamutation i Danmark.

Men derfor kom beslutningen heller ikke helt bag på Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo.

- Det var en naturlig konsekvens af forsamlingsforbuddet. Vi har jo prøvet det før, så vi ved, hvad det indebærer. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, siger Bjarne Klausen til TV 2 Fyn.

Odense Zoo blev også ramt af en coronarelateret nedlukning omkring påske sidste år, og dengang medførte det stor usikkerhed omkring økonomien for haven. Det fik danskerne til at donere et stort beløb til haven for at sikre dens overlevelse.

Denne gang er zoo-direktøren dog anderledes rolig.

- Jeg er ikke overmåde nervøs for fremtiden af primært to årsager. Dels årstiden, der er lavsæson for os, og dels at der er signaleret, at der kommer en form for kompensation. Så jeg er ikke så bekymret som sidste år. Der er løsninger, der hjælper os på vej. Vi er ikke bare overladt til os selv, siger Bjarne Klausen.

Lysaftner aflyst

Januar og februar i Odense Zoo betyder normalt flotte lysaftner, men det bliver der ikke noget af i år. Selv om nedlukningen foreløbigt kun er til 17. januar, har haven allerede besluttet at aflyse samtlige lysaftner i både januar og februar.

- Vi var i tvivl, om vi kunne tillade os at holde åbent til det, men nu er beslutningen truffet for os. Vi har som udgangspunkt aflyst samtlige lysaftner til og med februar, fordi vi ikke tror på, vi får lov at åbne for så mange mennesker, da det altid trækker flere gæster, siger Bjarne Klausen.

Han tør dog heller ikke tro alt for meget på, at de kan åbne op uden restriktioner allerede igen efter 17. januar.

- Vi må se, hvor længe det trækker ud. Jeg tror, at vi fortsætter med restriktioner i et eller andet omfang, i hvert fald indtil vi nærmer os foråret. Om vi så får lov at åbne inden, må vi vente at se, siger zoo-direktøren.

Rammer også andre institutioner

Nedlukningen rammer også blandt andet både Naturama og Fjord&Bælt. Her er situationen dog lidt en anden, da begge steder i forvejen har lukket i hele januar, hvor de forbereder den kommende sæson.

- Lige nu går vi så og forbereder os på at kunne åbne 9. februar, så det håber vi meget kommer til at ske. Det ville være rigtig skidt, hvis vi ikke kan åbne der, siger Mads Dirckinck-Holmfeld, der er kommunikationsleder på både Naturama og Fjord&Bælt.

Restriktionerne gælder foreløbigt til og med søndag 17. januar. Men forventningen er, at de bliver forlænget.