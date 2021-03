Zoo er klar til at åbne: - Vi glæder os sindssygt meget

Med en negativ coronatest, der ikke er ældre end 72 timer, i den ene hånd og familien i den anden kan glade fynboer fra på torsdag igen drage i Odense Zoo.

Det betyder bare virkelig meget, at folk kan komme og se det, vi går rundt og laver Bjarne Klausen, direktør, Odense Zoo

Her åbner haven nemlig igen.

- Vi glæder os sindssygt meget til at få gæster igen. Vi har savnet dem enormt meget, siger Bjarne Klausen til TV 2 Fyn mandag eftermiddag.

Faktisk måtte Odense Zoo gerne slå portene op allerede mandag, men direktøren forklarer, at de sidste detaljer lige skulle falde på plads, før haven var klar til igen at byde gæster indenfor.

- Vi har først i dag modtaget de endelige vejledninger i, hvordan vi skal håndtere kravet om, at vores gæster skal fremvise en negativ coronatest, siger Bjarne Klausen og tilføjer:

- Jeg har desuden et møde senere med sundhedsmyndighederne, og så ville vi også gerne lige have et par dage til at sikre, at alt er, som det skal være, så alle kan få en sikker og smittefri tur i zoo.

Har udnyttet tiden til at renovere

Under nedlukningen har de ansatte i Odense Zoo langt fra siddet på hænderne. Tiden uden gæster er nemlig blevet udnyttet til at gennemføre større renoveringsprojekter.

Der er blandt andet blevet plantet fire nye træer foran indgangen til zoo, ligesom én af broerne, der fører over Odense Å, er blevet renoveret.

- Vi kan tydeligt mærke på os selv, at der er tomt for mennesker i zoo. Det betyder bare virkelig meget, at folk kan komme og se det, vi går rundt og laver, siger Bjarne Klausen.

De seneste uger har der været afspærring foran indgangen til Odense Zoo. Man har nemlig plantet fire nye træer. Direktøren håber, at arbejdet er færdigt, når zoo åbner igen torsdag. Foto: August Sandberg

Lige som tidligere anbefaler Odense Zoo desuden, at man køber en billet hjemmefra, inden man møder op.

For at sikre, at der ikke kommer for mange gæster i haven ad gangen, kan man nemlig kun komme ind i bestemte tidsvinduer på dagen, og derfor kan man risikere ikke at kunne komme ind, hvis ikke man har købt en billet på forhånd.