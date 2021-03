Unge med opråb: Put privatøkonomi på skoleskemaet

Unge fynboer, der starter en gymnasiel uddannelse på STX, vil blive mødt af et skoleskema med fag som dansk, engelsk, fysik og idræt.

Unge fynboer, der i stedet begynder en gymnasiel uddannelse på en handelsskole, vil derimod møde fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, økonomi og erhvervsjura.

Og en anden og måske endnu vigtigere forskel er, at elever på handelsskoler modtager undervisning i privatøkonomi - og den undervisning ville de to gymnasieelever Frida Gjelstrup og Teresa Pedersen, der begge læser på STX, gerne have haft.

- Det er selvfølgelig helt fint, at de ved mere om økonomi end os, for de har selv valgt at gå den vej, men jeg synes ikke, det er fedt, at vi slet ikke ved noget om det, siger Teresa Pedersen.

Terasa Pedersen forstår ikke, hvorfor man ikke også underviser elever på STX i privatøkonomi. Foto: Natacha Djervad

Skræmmede forskel mellem uddannelser

Derfor er opfordringen fra de to unge fynboer ikke til at tage fejl af. De ønsker, at privatøkonomi skal være en fast del af skoleskemaet.

- Jeg synes faktisk, at det er lidt skræmmende, hvor meget forskel der er mellem os på STX og dem, siger Frida Gjelstrup og fortsætter:

- De ved bare meget mere om det, der er relevant. Men det har jo relevans for os alle sammen. Det er da irriterende, at man skal vælge gymnasie ud fra, om man gerne vil have styr på sin økonomi eller ej.

Der findes faktisk masser af gratis undervisningsmateriale om privatøkonomi, som skolerne frit kan benytte. Men lige nu er det frivilligt, om skolerne vil tage økonomi med ind i undervisningen eller ej.

Står det til rådmand i Odense Kommune Søren Windell (K), så skal det dog laves om.

- Jeg synes, det er vigtigt, at det bliver en del af undervisningen, for vi må ikke være blinde for, at der er nogle børn, der vokser op i familier, hvor man ikke har styr på privatøkonomi, siger han til TV 2 Fyn.

Burde have været på skemaet for længe siden

Også på Christiansborg bakker man op om de to unge fynboer, der føler, at de går glip af livsnødvendig viden.

- Privatøkonomi skal selvfølgelig på skoleskemaet. Vi kan jo se, at unge mennesker, der kommer ud af gymnasiet og skal til at have ansvaret for deres egen økonomi, nogle gange ikke har de færdigheder, som skal til, siger Rasmus Helveg Petersen, der er fynskvalgt medlem af folketinget for Radikale Venstre. Han tilføjer:

- Og derfor kommer de til at gøre noget, som er dumt, og som de kommer til at fortryde.

Også i Venstre ønsker man at bringe skoleskemaet up to date med undervisning i økonomi.

- Det er i særdeleshed noget, der skulle have været implementeret for længe siden, og især også på vores ungdomsuddannelser, siger Malene Ambo-Rasmussen, som er valgt på Fyn til Venstres folketingsgruppe.