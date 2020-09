Følg pressemøde: Nyt om kampen mod corona i Odense

Torsdag klokken 15.00 afholder Odense Kommune pressemøde om den seneste udvikling i coronasmitten i Danmarks tredjestørste by.

Læs også Stigende smitte i Faaborg-Midtfyn: Timelange køer til test

Pressemødet foregår klokken 15.00 på Gråbrødre Plads i centrum af Odense. Her vil borgmester Peter Rahbæk Juel (S) deltage sammen med politidirektør Arne Gram og direktør for Odense Cityforening, Peter Bøgholm.

Ifølge Jon Bøge Gehlert, der er presserådgiver i Odense Kommune, vil borgmester Peter Rahbæk Juel på pressemødet orientere om den seneste udvikling i coronasmitten i Odense.

Derudover vil Odense Cityforening, ifølge Jon Bøge Gehlert, fortælle, hvilke tiltag de har gjort for at gøre det sikkert for folk at benytte restauranter og cafeer i bymidten.

Flere betjente i gaden

Kommunikationsrådgiver fra Fyns Politi Charlotte Nyborg fortæller, at Fyns Politi vil lægge vægt på, at situationen bliver taget alvorligt.

Læs også Følg corona-situationen: Tjekkiet ryger på listen - Tunesien ryger af listen

- Vi vil gerne rejse en appel til offentligheden om, at alle udviser ansvarlighed. Vi vil være meget synlige i Odense Midtby fra i dag (torsdag, red.) og henover weekenden, hvor vi vil være til stede med både synlige og knap så synlige betjente, forklarer hun.

Pressemødet kan følges live på tv2fyn.dk fra klokken 15.00.