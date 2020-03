Regeringen forlænger lukning grundet coronavirus til 13. april

Danmark er på vej ind i tredje uge af udbruddet af coronavirus, og regeringen forlænger mandag restriktionerne og den delvise lukning af store dele af Danmark til 13. april.

Spidsbelastning fra coronavirus ventes at indtræffe i ugerne efter. Derfor er det afgørende, at Danmark holder fast.

- Derfor forlænger vi alt det, vi har sat i gang, indtil 2. påskedag, altså 13. april, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Det betyder eksempelvis, at offentlige medarbejdere, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, fortsat skal blive hjemme.

Privatansatte opfordres ligeledes til at blive hjemme og begrænse udgang.

Den midlertidige grænsekontrol og Udenrigsministeriets rejsevejledning gælder allerede til efter påske.

Derfor er det lukning af dagtilbud, skoler, uddannelser, restauranter, storcentre, frisører og lignende, som statsministeren omtaler.

Det gælder også forbud mod arrangementer med flere end ti personer.

I første omgang var den delvise lukning kun i to uger, altså til nu på fredag, men det forlænges nu yderligere nogle uger.

- Alt det, vi har gjort i fællesskab i Danmark, kan endnu ikke ses i tallene, der er ganske enkelt en forsinkelse.

- Statens Serum Institut vurderer, at tiltagene kan have en effekt på smittespredning og dermed belastning af sygehuse, hvis initiativerne vel at mærke fortsætter. Derfor er det vigtigt, at vi som land holder fast, siger Mette Frederiksen.

Hun hentyder til, at Statens Serum Institut mandag vurderer, at en forlængelse af tiltagene vil betyder, at coronavirus kan reduceres med 30-50 procent.

Det er vel at mærke, hvis tiltagene og borgernes adfærd fastholdes.

Det er med en bred politisk enighed, at tiltagene forsætter ifølge statsministeren.

Mette Frederiksen er bevist om, at påsken er en tid på året, hvor mange familier og bekendte mødes.

- I påsken bliver det svært. Her er mange familier vant til at mødes. Det bliver svært, men vi har brug for, at vi alle tænker os godt om, siger hun.

Hun opfordrer også til, at man ikke rejser ud af landet.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen siger, at myndighederne forventer, at coronavirus først topper om fire uger.

- Vi har i dag fremlagt vores risikovurdering af epidemien. Vi forventer, at det vil toppe om fire uger. Vi håber på en lang og flad kurve, fordi vi håber på effekten af de tiltag, vi har taget, siger Søren Brostrøm.

Myndighederne vil løbende opdatere risik