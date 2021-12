214 millioner til Region Syddanmark: Coronavinterpakke giver bonus til udvalgte personalegrupper

Udover de forskellige bonusser, har Det syddanske regionsråd besluttet at styrke arbejdsmiljøet og både rekruttere og fastholde sundhedspersonale på den længere bane.

- Vi ved, at det lige nu er på de vagttunge funktioner, vi har de største udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Derfor har vi prioriteret en fastholdelsesbonus til regionalt ansatte medarbejdere, som indgår i vagtarbejdet på de sårbare og mest vagtbelastede områder. Herudover har en bredere kreds af medarbejdere i kliniske afdelinger og servicefunktioner desuden mulighed for at optjene en vinterpakkebonus, hvis de påtager sig ekstra arbejde henover vinteren. Det gælder også for dem der modtager fastholdelsesbonus. Bonussen udbetales som et engangstillæg i maj, siger Stephanie Lose.