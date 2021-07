30.000 børns data var ikke beskyttet - region risikerer bøde

Det betød, at borgere, der var registreret i databasen, kunne tilgå oplysninger på alle de øvrige 30.000 i databasen gennem 1,5 år.

Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da en forælder til et barn henvendte til tilsynet, og kort tid efter anmeldte også regionen selv sagen til Datatilsynet.

Indstiller til bøde

Datatilsynet gør opmærksom på, at der ikke er andre end den pågældende forælder, som anmeldte sagen, der været inde i databasen.

Hos Datatilsynet fortæller kontorchef Frederik Viksøe Siegumfeldt, at Region Syddanmark burde have opdaget hullet.

- I en situation som denne er der tale om en sårbarhed, som har været nem at identificere.

- Man kan med en relativt basal it-viden ud fra URL-adressen se, at den kan ændres, så man potentielt kan tilgå andre dokumenter. Dette betyder, at der er større risiko for, at adgangen bliver misbrugt.