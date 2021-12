Årets sidste coronatal: Kraftig stigning i antallet af smittede på Fyn

På Fyn er yderligere to kommuner kommet over et incidenstal på 1.000. Dermed er nu otte fynske kommuner over et incidenstal på 1.000. Kun Middelfart og Ærø ligger under.

Knap 19.000 smittede på landsplan

Der er det seneste døgn registreret yderligere 18.695 nye coronasmittede på landsplan, skriver Ritzau.

Onsdag og torsdag var der smittetal på over 20.000, hvilket var rekordhøjt.

Der er 641 indlagte, hvilket er et fald på 24 i forhold til torsdag. Heraf er 73 indlagt på intensiv afdeling, og 49 er tilknyttet respirator.

Samme døgn har der været 11 døde med coronavirus, hvilket er en stigning på to, da der var ni dødsfald torsdag.