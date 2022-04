Afdød gynækolog efterlod regning til dødsboet på 5,7 millioner kroner

Sælg lægehuset

En anden spektakulær sag vedrører et lægehus i Charlottenlund, der blev pålagt at afhænde lægehuset inden for tre måneder efter gentagne klager fra borgere, der var blevet faktureret ydelser, de aldrig havde fået.

Desuden havde lægehuset faktureret private ydelser hos tre fodboldklubber hos regionen, og lægehuset beskæftigede ifølge regionen 30 medicinstuderende, som varetog lægekonsultationer uden opsyn.

Mindre beløb

En lang række af afgørelserne drejer sig dog om tilbagebetaling af mindre beløb. 46 kroner er det mindste beløb, som Landssamarbejdsudvalget for Praktiserende læger har taget stilling til.

Mange af sagerne drejer sig fortsat om fortolkning af overenskomsten.

Kun i et enkelt af de 36 tilfælde blev patienten afvist - i de øvrige tilfælde kom lægerne til at betale penge tilbage til regionskasserne.

De nye tal kommer efter, at TV 2 Fyn i maj 2021 kunne fortælle om 22 sager om honorartilbagebetalinger de seneste ti år hos landets praktiserende læger bl.a. den meget omtalte sag fra Svendborg, hvor et lægepar nu er politianmeldt.

Desuden kunne TV 2 Fyn igen i juli 2021 via en aktindsigt fortælle, at landets speciallæger i samme periode havde haft 42 sager.

Den mest iøjenfaldende sag var en københavnsk narkoselæge, der over ti år havde overfaktureret i tre regioner for 7,5 millioner kroner.

Ingen sager på Fyn

TV 2 Fyns nye aktindsigt viser, at sagerne er henhørende i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland.

Region Syddanmark er ikke repræsenteret i aktindsigten, der som nævnt går et år tilbage.

Efter lægesagen fra Svendborg så dagens lys besluttede Region Syddanmark at styrke regionens kontrolindsats med ansættelsen af flere medarbejdere.

Regionens kontrol bygger bl.a. på systematisk overvågning af konsultationsydelser, der skiller sig markant ud fra gennemsnittet og patient- og borger-henvendelser.