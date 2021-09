Akutfunktion i Svendborg skal lukkes - DF og SF siger nej

I 2010 vedtog regionsrådet at nedlægge Svendborgs akutfunktion. Det var en del af betingelsen for at få penge fra Sundhedsministeriet til at bygge et nyt supersygehus i Odense.

Således har politikerne selv været med til, at beslutte nedlæggelsen af akutfunktionen.

- Ja, pokker mig har vi. Faktisk var det jo en tidligere SF-sundhedsminister (Astrid Krag, som nu er socialdemokrat, red.) , der var med til at træffe beslutningen. Men det er 12 år, 11 år siden, og der er sket så meget, siger Anette Blynel, spidskandidat for SF ved valget til regionsrådet den 16. november.

Akut til Odense

Aftalen betyder, at 15 akutpladser og otte intensiv sengepladser skal flyttes til Odense når Nyt UOH åbner. Dermed skal patienter med en brækket hofte eller blodforgiftning køre til Odense.

- Er det sådan, at du kommer fra for eksempel Nordlangeland eller Sydlangeland, så vil det resultere i 20 til 25 minutters længere køretid for en patient, hvor det faktisk kan være afgørende i forhold til liv eller død, siger Anne-Marie Palm-Johansen og tilføjer:

- Og det synes vi er meget bekymrende.

DF og SF tror på det

Dansk Folkeparti og SF foreslår, at sundhedsministeren ruller beslutningen tilbage, så Region Syddanmark ikke skal betale penge tilbage fra byggeriet af Nyt OUH.

På nuværende tidspunkt, har de ikke de andre partiers opbakning.



- Nej, fordi det løb er kørt. Og der har været regeringer fra den ene og den anden side, der har sagt, at der ikke kan være et akutsygehus dernede, siger næstformand i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

Det er Radikale Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget, Anne Skau Styrishave, enig i.

- Vi mener, at beslutningen er taget helt tilbage for ti år siden, siger hun.