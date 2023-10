Allan blev 49 år: En scanning kunne måske have reddet hans liv

Hans død har efterladt et stort savn og også en følelse af meningsløshed.

Et stort savn

For Allan Christensen kunne måske have været i live, hvis han havde fået stillet den rigtige diagnose og var blevet tilbudt en CT-scanning.

Så ville man have opdaget, at han havde arvet et forhøjet kolesterol-niveau fra sin mor, der også i en ung alder fik konstateret forhøjet kolesterol, og at hans årer var så forkalkede, at han havde behov for en ballonudvidelse.

Det er i hvert fald de tanker, som både Allans søster og hustru gør sig.

Nu døde han i stedet for af en blodprop.

Allerede tilbage i 2010 fik Allan Christensen et forvarsel om, at han skulle gå til lægen.

Aldrig syg

- Han var normalt aldrig syg, men følte sig træt. Hos lægen fik han konstateret forhøjet kolesterol, men det var ikke alarmerende højt, og han blev enig med vores læge om, at han skulle prøve at spise sundere, selv om han ikke spiste decideret usundt. Han ville godt undgå at skulle tage medicin, men efter en ny kontrol, hvor tallene ikke havde ændret sig, begyndte han at tage kolesteroldæmpende medicin. Allan var 38 år på det tidspunkt, fortæller Rikke Aaby.

Allan Christensen røg ikke, drak meget sjældent alkohol. Han dyrkede også motion, og begyndte altså også at spise mere sundt.

Det gik også godt. Han passede sin medicin, havde fine kolesteroltal og var uden symptomer.

Arveligt betinget

I de efterfølgende år fik familiens ældste søn på 19 år også konstateret forhøjet kolesterol.

- Men vi havde ro i maven. For Allan var jo i behandling, og lægen ville ikke ordinere medicin til vores ældste søn, fordi han var så ung, siger Rikke Aaby.