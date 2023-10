Allan blev 49 år: En scanning kunne måske have reddet hans liv

Hans død har efterladt et stort savn og også en følelse af meningsløshed.

Et stort savn

For Allan Christensen kunne måske have været i live, hvis han havde fået stillet den rigtige diagnose og var blevet tilbudt en CT-scanning.

Så ville man have opdaget, at han havde arvet et forhøjet kolesterol-niveau fra sin mor, der også i en ung alder fik konstateret forhøjet kolesterol, og at hans årer var så forkalkede, at han havde behov for en ballonudvidelse.

Det er i hvert fald de tanker, som både Allans søster og hustru gør sig.

Nu døde han i stedet for af en blodprop.

Allerede tilbage i 2010 fik Allan Christensen et forvarsel om, at han skulle gå til lægen.