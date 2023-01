Ambulance Syd undgår udbud

Ambulancekørslen i Region Syddanmark bliver formentlig ikke sendt i udbud, som mange ambulancereddere ellers havde frygtet.

Det fremgår af den nye strategi, der mandag skal vedtages i Regionen.

Og det glæder Fritz Kjær, der er tillidsrepræsentant for afdeling 'Odense C' i Ambulance Syd. Ifølge ham, ville et nyt udbud nemlig skabe et hårdt og unødvendigt pres på medarbejderne, der i forvejen har et psykologisk hårdt job.

- Der er nogle kollegaer, der vil genoverveje deres arbejde, hvis man hele tiden skal i udbud. Jeg er med på, at der nu ligger en plan, hvor der står, at der ikke skal ske noget de næste ti år, men jeg synes slet ikke, at vi burde komme i udbud.

- Det blev vi også lovet, da vi gik fra BIOS, siger Fritz Kjær.

I 2014 og 2015, skabte selskabet BIOS kaotiske tilstande for ambulancekørslen i region Syddanmark, hvilket gjorde, at området overgik til at blive styret på regionalt plan, i stedet for gennem et privat selskab.

Og den overgang har Fritz Kjær og hans kollegaer håndteret med stort bravo, ifølge Bente Gertz (S), formand for Præhospitaludvalget. Hun udtaler i en pressemeddelelse på Region Syddanmarks hjemmeside, at de er meget glade for det ambulanceselskab, regionen har formået at bygge op i løbet af de sidste syv år.

Konstant udbud bremser

Selvom Ambulance Syd ikke skal i udbud, så lægger strategien op til, at der i Region Syddanmark bliver lavet udbud på ambulancekørslen i trekantsområdet. Her hører ambulancedriften på nuværende tidspunkt under Falck.

Og selvom det ikke berør det område, som Fritz Kjær er tillidsrepræsentant for, mener han ikke, at det er en god idé med konstante udbud indenfor vores sundhedssektor.

- Når vi kommer i udbud, så giver det en bremsende effekt på vores udvikling og innovation, og det er trist.

- Man sætter heller ikke hospitalerne i udbud hvert tiende år, siger han.

Strategien lægger også op til mere efteruddannelse af ambulanceredderne, og en personalemæssig rotation mellem beredskaber med mange patientkontakter, og beredskaber med få patientkontakter.

Strategien behandles i Præhospitaludvalget mandag og i regionsrådet den 23. januari år.

I løbet af efteråret sidste år, havnede Ambulance Syd i problemer med EU-lovgivning, fordi deres redere arbejdede mere en 48 timer om ugen.