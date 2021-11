Ambulance Syds ledelse står skoleret efter faldende trivsel

Ledelsen har brug for medarbejdernes hjælp til at komme videre, mener direktøren Steen Schougaard Christensen.

- Medarbejderne synes ikke, vi har gjort det godt nok. Så nu må vi spørge dem, hvad det helt specifikt er, de har brug for for at have tillid til ledelsen, når vi går ind i processen, siger han.

Er du bange for dit job?

- På nuværende tidspunkt er jeg ikke. For jeg har virkelig set, at der er en masse, der kan gøres. Så nu skal vi høre medarbejderne, hvad det helt specifikt er. Det er jeg sikker på, vi kan indfri langt hen ad vejen. Men det er klart, hvis jeg står her om et år med en tilsvarende trivselsundersøgelse, så vil svaret nok være et andet, siger direktøren.

Nu skal ledelsen gå i dialog med medarbejderne, og derudover bliver der nedsat et udvalg til januar. Dermed bliver der ikke gjort mere fra politisk side nu, men på torsdagens møde lovede man at følge op på resultaterne om et halvt år.