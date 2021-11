Anders Kühnau har flertal til at vælte Stephanie Lose

Anders Kühnau (S) har et flertal til at få den magtfulde formandspost i Danske Regioner.

Onsdag eftermiddag har Anders Kühnau, der er formand for Region Midtjylland, meddelt til Ritzau, at han udfordrer den nuværende formand, Stephanie Lose (V), om posten.

Radikale Venstre oplyser i en pressemeddelelse, at partiet peger på S-formanden, og dermed er der et flertal for ham.