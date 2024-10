Celina fik en ekstra familie - nu kan flere unge få det samme

Konceptet går ud på at tilbyde børn og unge i sårbare positioner en familie, som barnet af og til kan besøge. Her kan barnet opleve, hvordan det er at være en del af en familie.



Og som en del af et nyt pilotprojekt i Region Syddanmark kan børn og unge på Fyn nu helt frit søge om at få en venskabsfamilie uden at have en sag i kommunen.

En vigtig forskel mener Kristina Bisgaard, procesleder for Mentorbarn på Fyn:

- Der er rigtig mange unge, som ikke nødvendigvis har kontakt til kommunen, men som har det svært, og som oplever at stå meget alene med deres problematikker, oplever hun.

- Og så tror jeg, at der er rigtig mange unge, der sætter værdi i, at man ikke behøver at være en sag i kommunen, for at have brug for nogle omsorgsfulde relationer.